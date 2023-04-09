Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Викторией Либертас»
В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Викторией Либертас».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.00, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Виртус – 19-6, Милан – 17-7, Дертона – 17-8, Динамо Сассари – 15-10, Варезе – 14-11, Бриндизи – 13-11, Венеция – 13-12, Тренто – 13-12, Виктория Либертас – 12-12, Брешия – 11-14, Триест – 10-15, Тревизо – 10-15, Наполи – 9-16, Реджо-Эмилия – 9-16, Скафати – 8-16, Верона – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
Комментарии