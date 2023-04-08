Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Наполи», «Варезе» встретится с «Реджо-Эмилией» и другие матчи

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут шесть матчей.

« » примет «Наполи», « » встретится с «Реджо-Эмилией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 19-5, Милан – 17-7, Дертона – 17-7, – 14-10, Бриндизи – 13-11, Варезе – 14-10, Виктория Либертас – 12-12, – 12-12, Тренто – 12-12, Тревизо – 10-14, – 10-14, Триест – 10-14, Скафати – 8-16, Наполи – 8-16, Реджо-Эмилия – 8-16, Верона – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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