Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Наполи», «Варезе» встретится с «Реджо-Эмилией» и другие матчи

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В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут шесть матчей.

«Виртус» примет «Наполи», «Варезе» встретится с «Реджо-Эмилией».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Тревизо
Дата проведения
8 апреля, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Тренто – Триест
Дата проведения
8 апреля, 20.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Дертона
Дата проведения
8 апреля, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Виртус – Наполи
Дата проведения
8 апреля, 21.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Варезе – Реджо-Эмилия
Дата проведения
8 апреля, 21.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Брешия – Верона
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 19-5, Милан – 17-7, Дертона – 17-7, Динамо Сассари – 14-10, Бриндизи – 13-11, Варезе – 14-10, Виктория Либертас – 12-12, Венеция – 12-12, Тренто – 12-12, Тревизо – 10-14, Брешия – 10-14, Триест – 10-14, Скафати – 8-16, Наполи – 8-16, Реджо-Эмилия – 8-16, Верона – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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