Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Наполи», «Варезе» встретится с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут шесть матчей.
«Виртус» примет «Наполи», «Варезе» встретится с «Реджо-Эмилией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 8 апреля, 20.30, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.45, «PalaLeonessa»
Положение команд: Виртус – 19-5, Милан – 17-7, Дертона – 17-7, Динамо Сассари – 14-10, Бриндизи – 13-11, Варезе – 14-10, Виктория Либертас – 12-12, Венеция – 12-12, Тренто – 12-12, Тревизо – 10-14, Брешия – 10-14, Триест – 10-14, Скафати – 8-16, Наполи – 8-16, Реджо-Эмилия – 8-16, Верона – 8-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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