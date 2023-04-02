Чемпионат Италии. «Милан» сразится с «Венецией», «Дертона» примет «Бриндизи» и другие матчи

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут семь матчей.

« » сразится с «Венецией», «Дертона» примет « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 19-4, Милан – 17-6, Дертона – 16-7, – 14-9, Бриндизи – 13-10, – 13-10, Виктория Либертас – 12-11, Венеция – 11-12, Тренто – 11-12, Тревизо – 10-13, Брешия – 10-14, Триест – 9-14, Скафати – 8-15, Наполи – 8-16, Реджо-Эмилия – 7-16, Верона – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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