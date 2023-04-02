Чемпионат Италии. «Милан» сразится с «Венецией», «Дертона» примет «Бриндизи» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Скафати Рейер Венеция Реджо-Эмилия Бриндизи Динамо Сассари Тренто Тревизо Триест Дертона Верона Баскетбол

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут семь матчей.

«Милан» сразится с «Венецией», «Дертона» примет «Бриндизи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Дертона – Бриндизи
Дата проведения
2 апреля, 17.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Верона – Динамо Сассари
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Скафати
Дата проведения
2 апреля, 18.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Триест – Виртус
Дата проведения
2 апреля, 19.00, «Allianz Dome»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан – Рейер Венеция
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Тренто
Дата проведения
2 апреля, 20.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Тревизо – Варезе
Дата проведения
2 апреля, 20.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 19-4, Милан – 17-6, Дертона – 16-7, Динамо Сассари – 14-9, Бриндизи – 13-10, Варезе – 13-10, Виктория Либертас – 12-11, Венеция – 11-12, Тренто – 11-12, Тревизо – 10-13, Брешия – 10-14, Триест – 9-14, Скафати – 8-15, Наполи – 8-16, Реджо-Эмилия – 7-16, Верона – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий