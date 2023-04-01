Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Брешию»
В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии «Наполи» примет «Брешию».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.30, «PalaEldo»
Положение команд: Милан – 17-5, Виртус – 18-4, Дертона – 16-6, Варезе – 12-10, Виктория Либертас – 12-10, Динамо Сассари – 12-10, Бриндизи – 12-10, Тренто – 11-12, Тревизо – 11-12, Венеция – 10-12, Скафати – 9-14, Триест – 9-14, Брешия – 8-14, Наполи – 7-15, Верона – 7-15, Реджо-Эмилия – 7-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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