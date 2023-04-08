Впервые все три техасские команды не вышли в плей-офф НБА

« », « » и «Даллас» выбыли из борьбы за выход в плей-офф сезона-2022/23.

Впервые с 1980 года, когда «Мэверикс» присоединились к , в розыгрыше плей-офф не будет ни одной команды из штата Техас, сообщает ESPN Stats & Info.

Последней техасской командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф стал «Даллас» (38-43). В пятницу команда Луки Дончича и Кайри Ирвинга проиграла на домашней арене «Чикаго» со счетом 112:115 и не прошла в плей-ин.

«Рокетс» занимают последнее место в Западной конференции (21-60), «Сперс» – предпоследнее (21-59).

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды