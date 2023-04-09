Майкл Мэлоун: «Есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать»

Главный тренер « » недоволен тем, что команда проиграла «Юте» (114:118) в предпоследнем матче регулярного чемпионата.

«Обидное поражение. Возможно, я немного по-другому устроен, но я очень зол.

Для меня проигрыш в любой момент этого сезона — это не нормально. Как только ты подумаешь, что проигрыш – это нормально, что это всего лишь очередной матч, это начнется просачиваться в то, кто вы есть, в суть того, кто вы есть.

Когда-то давно я слышал, что есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать», – сказал Мэлоун.

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