Майкл Мэлоун: «Есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун недоволен тем, что команда проиграла «Юте» (114:118) в предпоследнем матче регулярного чемпионата.
«Обидное поражение. Возможно, я немного по-другому устроен, но я очень зол.
Для меня проигрыш в любой момент этого сезона — это не нормально. Как только ты подумаешь, что проигрыш – это нормально, что это всего лишь очередной матч, это начнется просачиваться в то, кто вы есть, в суть того, кто вы есть.
Когда-то давно я слышал, что есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать», – сказал Мэлоун.
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"Запомни, есть два типа людей:
Одни готовы рвать этот мир до костей
Идут по головам, не жалея ногтей
И чёрта оправдают, лишь бы оседлать цель
И есть два типа людей:
Другие никогда не оставят в беде
Встающие за совесть и упёрты за честь
Смотри, не разорвись между ними, юнец!"