Майкл Мэлоун: «Есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать»

Теги Денвер НБА Юта Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун недоволен тем, что команда проиграла «Юте» (114:118) в предпоследнем матче регулярного чемпионата.

«Обидное поражение. Возможно, я немного по-другому устроен, но я очень зол.

Для меня проигрыш в любой момент этого сезона — это не нормально. Как только ты подумаешь, что проигрыш – это нормально, что это всего лишь очередной матч, это начнется просачиваться в то, кто вы есть, в суть того, кто вы есть.

Когда-то давно я слышал, что есть два типа людей: те, кто любит побеждать, и те, кто ненавидит проигрывать», – сказал Мэлоун.

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5 комментариев

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Andrei Trukhin
Жаль не полностью комментарий опубликовали. В конце Майкл Мэлоун сказал:
"Запомни, есть два типа людей:
Одни готовы рвать этот мир до костей
Идут по головам, не жалея ногтей
И чёрта оправдают, лишь бы оседлать цель
И есть два типа людей:
Другие никогда не оставят в беде
Встающие за совесть и упёрты за честь
Смотри, не разорвись между ними, юнец!"
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jonnysilverhand01
Есть ещё третий тип людей, тряпки называются
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ɔculpa
Всегда прикалывали эти выражения про два типа людей. Каких-то только двух типов этих не бывало, одно их связывало: пафосная глупость говорящего.
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Tim Timson
кому он это говорит? с себя спрашивать бы начал, хотя бы с того момента когда у него дальние бенчеры вышли победу тащить в Клатче)
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carmelo hot sause
Очень правильные слова и верный подход к каждой игре. Да, из 82-х игр не всегда получится победить, но уж точно надо постараться это сделать. Не верю, что Денвер проиграл бы Юте, если бы подошли к игре с правильным настроем
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