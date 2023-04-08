«Бруклин» обеспечил себе 6-е место на Востоке и сыграет с «Филадельфией» в первом раунде плей-офф
«Бруклин» в пятницу в домашнем матче выиграл у «Орландо» со счетом 101:84.
«Нетс» (45-36) обеспечили себе 6-е место на Востоке.
В первом раунде плей-офф НБА бруклинская команда сыграет с «Филадельфией» (53-28), которая финиширует на 3-м месте в конференции.
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