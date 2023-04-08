«Бруклин» обеспечил себе 6-е место на Востоке и сыграет с «Филадельфией» в первом раунде плей-офф

Теги Бруклин Орландо Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Бруклин» в пятницу в домашнем матче выиграл у «Орландо» со счетом 101:84.

«Нетс» (45-36) обеспечили себе 6-е место на Востоке.

В первом раунде плей-офф НБА бруклинская команда сыграет с «Филадельфией» (53-28), которая финиширует на 3-м месте в конференции.

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7 комментариев

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Djoyin
Phila пройдёт их, как пешеходный переход на околице
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mr.snooker
Ответ Юлия Закаблукова
Легчайше для филы
Для наших филадельфийских мышей нет лёгких соперников
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mr.snooker
Ответ kolyan#15
Филадельфия заберет серию конечно, но Бруклин поборется.
но это не точно. Мы Филадельфия Sucksers 🚀🚀🚀
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кандид
Сюжет для Голливуда: Бруклин проигрывает в серии 1-3, Бен Симмонс ВНЕЗАПНО выздоравливает, опрокидывает Филу (в концовке 7-го матча ставит горшок Эмбииду и забрасывает решающую трёшку), Бруклин выигрывает титул. Сцена после титров: раздевалка, где молча сидят 5 минут Риверс, Эмбиид, Дюрент и Ирвинг.
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олси
вовремя успели ирвинга скинуть. А то бы даже в плэй ин не прошли . А отдувается Даллас .
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Юлия Закаблукова
Легчайше для филы
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kolyan#15
Филадельфия заберет серию конечно, но Бруклин поборется.
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