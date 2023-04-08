« » в пятницу в домашнем матче выиграл у « » со счетом 101:84.

«Нетс» (45-36) обеспечили себе 6-е место на Востоке.

В первом раунде плей-офф НБА бруклинская команда сыграет с «Филадельфией» (53-28), которая финиширует на 3-м месте в конференции.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри