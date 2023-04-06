«Бруклин» представил новую форму команды «City Edition» на сезон-2023/24.

Форма создана при сотрудничестве с Брайаном Донелли (KAWS) – бывшим мультипликатором Disney, ныне независимого артиста. Он участвовал в создании обложек альбомов Kanye West, статуэтки MTV и отдельной модельной линейки кроссовок Nike.

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