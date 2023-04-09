Шэй Гилджес-Александер: «Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее»

Атакующий защитник «Оклахомы» обратился к хейтерам в связи с попаданием команды в плей-ин.

«Я слышал хейт, но не позволял ему задевать меня. Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее.

С каждым матчем мы поднимались в рейтинге, мы были готовы сражаться, а нас продолжали критиковать», – написал Гилджес-Александер в соцсети.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?