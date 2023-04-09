Шэй Гилджес-Александер: «Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее»
Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер обратился к хейтерам в связи с попаданием команды в плей-ин.
«Я слышал хейт, но не позволял ему задевать меня. Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее.
С каждым матчем мы поднимались в рейтинге, мы были готовы сражаться, а нас продолжали критиковать», – написал Гилджес-Александер в соцсети.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
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