Шэй Гилджес-Александер: «Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее»

Теги НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер обратился к хейтерам в связи с попаданием команды в плей-ин.

«Я слышал хейт, но не позволял ему задевать меня. Многие думали, что я уже буду в отпуске, готовясь к лотерее.

С каждым матчем мы поднимались в рейтинге, мы были готовы сражаться, а нас продолжали критиковать», – написал Гилджес-Александер в соцсети.

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1 комментарий

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ɔculpa
В связи с чем хейт-то? В связи с тем, что матчи пропускал или что?
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