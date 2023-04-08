Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА второй сезон подряд
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид досрочно стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23, сообщает ESPN Stats & Info.
Лука Дончич («Даллас») завершит сезон с результативностью 32,4 очка в среднем за матч и займет второе место среди лучших бомбардиров сезона.
«Сиксерс» осталось провести один матч, но показатель Эмбиида не может опуститься ниже 32,6 очка. На данный момент результативность центрового – 33,1 очка в среднем за встречу.
Эмбиид стал лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд. Последним центровым, которому это удалось, был Боб Макаду, лидировавший в лиге по очкам три сезона подряд (1974-76).
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Странная система. По честному должно быть, кто больше забил, тот и молодец, тот и лучший бомбардир. А не сидеть полтора десятка матчей на больничном.
Кстати, в прошлом сезоне такая же фигня: Эмбиид "Лучший бомбардир", но больше него забили Янг и Дерозан.
Янга вообще прокатили в прошлом сезоне: он и больше всех забил очков, и больше всех сделал ассистов. Уникальный результат. Но "победили" Эмбиид и Пол :)
Дурацкая система подсчёта, которая извращает само понятие "лучший бомбардир или ассистент".