Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА второй сезон подряд

Центровой «Филадельфии» досрочно стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23, сообщает ESPN Stats & Info.

(« ») завершит сезон с результативностью 32,4 очка в среднем за матч и займет второе место среди лучших бомбардиров сезона.

«Сиксерс» осталось провести один матч, но показатель Эмбиида не может опуститься ниже 32,6 очка. На данный момент результативность центрового – 33,1 очка в среднем за встречу.

Эмбиид стал лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд. Последним центровым, которому это удалось, был , лидировавший в лиге по очкам три сезона подряд (1974-76).

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