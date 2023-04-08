Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА второй сезон подряд

Теги Даллас Филадельфия НБА Боб Макаду Джоэл Эмбиид Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид досрочно стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23, сообщает ESPN Stats & Info.

Лука ДончичДаллас») завершит сезон с результативностью 32,4 очка в среднем за матч и займет второе место среди лучших бомбардиров сезона.

«Сиксерс» осталось провести один матч, но показатель Эмбиида не может опуститься ниже 32,6 очка. На данный момент результативность центрового – 33,1 очка в среднем за встречу.

Эмбиид стал лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд. Последним центровым, которому это удалось, был Боб Макаду, лидировавший в лиге по очкам три сезона подряд (1974-76).

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
При этом больше всего очков забил Тейтум, 2225 очка. Эмбиид 2183 очка.

Странная система. По честному должно быть, кто больше забил, тот и молодец, тот и лучший бомбардир. А не сидеть полтора десятка матчей на больничном.

Кстати, в прошлом сезоне такая же фигня: Эмбиид "Лучший бомбардир", но больше него забили Янг и Дерозан.

Янга вообще прокатили в прошлом сезоне: он и больше всех забил очков, и больше всех сделал ассистов. Уникальный результат. Но "победили" Эмбиид и Пол :)

Дурацкая система подсчёта, которая извращает само понятие "лучший бомбардир или ассистент".
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6LACK
Ответ Виталий Попов
Тут важно понимать каково влияние на игру. Насколько ты влияешь на игру своих партнеров. Именно по этому показателю Йокич опережает и Эмбиида и Адетокумбо
Это на basketball reference показатель insight можно посмотреть? Ты забыл написать, что статистически у Йокича этот сезон лучше, чем два предыдущих
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LBJ236
Респект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Вносите ему статуэтку
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Попов
Тут важно понимать каково влияние на игру. Насколько ты влияешь на игру своих партнеров. Именно по этому показателю Йокич опережает и Эмбиида и Адетокумбо
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий