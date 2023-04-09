Кайл Кузма о выходе на рынок свободных агентов: «Дело не в деньгах, мне будут платить независимо от того, куда я пойду»

Теги НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма, который этим летом планирует выйти на рынок свободных агентов, отметил, что будет искать команду, в которой он сможет прогрессировать и играть более важную роль.

«Просто хочу быть собой. Хочу становиться лучше с каждым годом. Дело не в деньгах, мне будут платить независимо от того, куда я пойду, и здесь тоже.

Речь идет о том, смогу ли я приходить на работу каждый день и быть лучшей версией себя, смогу ли я помогать вести команду, смогу ли я делать других игроков лучше, смогу ли я заводить трибуны. Все это имеет значение, когда ты пытаешься добиться успеха», – сказал Кузма.

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Кузьма усилит любую команду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий