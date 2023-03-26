Бил, Кузма и Моррис не помогут своей команде в матче с «Торонто»

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Кайл Кузма Монте Моррис Баскетбол

Разыгрывающий «Вашингтона» Монте Моррис пропустит воскресную встречу с «Торонто» из-за болей в паховых мышцах, сообщает организация.

Таким образом, «Визардс» едут в Канаду без трех игроков стартовой пятерки – Кайл Кузма (растяжение голеностопа) и Брэдли Бил (растяжение связок колена) также не смогут принять участие в матче.

«Вашингтон» находится в двух победах от плей-ин Восточной конференции с результатом 33-41.

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