Бил, Кузма и Моррис не помогут своей команде в матче с «Торонто»

Разыгрывающий « » пропустит воскресную встречу с «Торонто» из-за болей в паховых мышцах, сообщает организация.

Таким образом, «Визардс» едут в Канаду без трех игроков стартовой пятерки – (растяжение голеностопа) и (растяжение связок колена) также не смогут принять участие в матче.

«Вашингтон» находится в двух победах от плей-ин Восточной конференции с результатом 33-41.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана