Кайл Кузма собирается стать неограниченно свободным агентом
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) собирается отказаться от опции продления контракта на следующий сезон и стать неограниченно свободным агентом, сообщает The Athletic.
В действующем контракте Кузмы есть опция продления на сезон-2023/23 стоимостью 13 миллионов долларов.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны заинтересованы в подписании нового соглашения.
В нынешнем сезоне Кузма набирает 21,2 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.
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а тот уже мне
да и всем, впринципе