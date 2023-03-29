Кайл Кузма собирается стать неограниченно свободным агентом

Форвард « » (27 лет, 208 см) собирается отказаться от опции продления контракта на следующий сезон и стать неограниченно свободным агентом, сообщает The Athletic.

В действующем контракте Кузмы есть опция продления на сезон-2023/23 стоимостью 13 миллионов долларов.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны заинтересованы в подписании нового соглашения.

В нынешнем сезоне Кузма набирает 21,2 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

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