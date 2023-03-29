Кайл Кузма собирается стать неограниченно свободным агентом

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) собирается отказаться от опции продления контракта на следующий сезон и стать неограниченно свободным агентом, сообщает The Athletic.

В действующем контракте Кузмы есть опция продления на сезон-2023/23 стоимостью 13 миллионов долларов.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, стороны заинтересованы в подписании нового соглашения.

В нынешнем сезоне Кузма набирает 21,2 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

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10 комментариев

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Leshiy888
Вашики с подписанием Била растеряют неплохой молодой состав. На кого-то тупо места в платёжке не будет, а кто-то уйдет, потому что захочет побеждать.
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Sonder
Ответ Bergkamp007
откуда инфа? он тебе сказал?
не, он Чарании сказал сначала
а тот уже мне
да и всем, впринципе
0
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Bergkamp007
Ответ Максим Максимов
В Никс
там Рэндл первая скрипка
+1
-1
0
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Bergkamp007
Ответ Sonder
он ни в один контендер и не собирается
откуда инфа? он тебе сказал?
0
-1
-1
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Bergkamp007
Ответ Станислав Кривенко
Поэтому сколько дадут Волшебники
Волшебники будут до конца контракта тогда без ПО
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-1
-1
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Максим Максимов
В Никс
0
0
0
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Sonder
Ответ Bergkamp007
Ни один контендер за него такие бабки не даст
он ни в один контендер и не собирается
+1
-2
-1
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Станислав Кривенко
Ответ Bergkamp007
Ни один контендер за него такие бабки не даст
Поэтому сколько дадут Волшебники
+1
0
+1
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Bergkamp007
Ответ Sonder
120 на 5 походу
Ни один контендер за него такие бабки не даст
0
-5
-5
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Sonder
120 на 5 походу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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