Кевин Дюрэнт о линейке 50-40-90 в текущем сезоне: «Не считается. Не сыграл 65 матчей»

Звездный форвард « » Кевин Дюрэнт отшутился по поводу нового правила, что баскетболисты должны отыграть 65 матчей для номинации на индивидуальные награды и символические сборные сезона.

« набирает в среднем 29,1 очка при 61,7% попаданий двухочковых, 40,4% из-за дуги и 91,9% со штрафной линии в текущем сезоне (47 игр)», – говорится в посте.

Кевин отреагировал: «Не считается. Не сыграл 65 матчей».

Дюрэнт уже вступил в «клуб 50-40-90» в сезоне-2012/13, когда в 81 встрече он реализовывал 51% бросков с игры, 42% из-за дуги и 91% с линии.

«Санз» (45-35) гарантировали себе 4-ю строчку в Западной конференции

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри