Кевин Дюрэнт о линейке 50-40-90 в текущем сезоне: «Не считается. Не сыграл 65 матчей»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отшутился по поводу нового правила, что баскетболисты должны отыграть 65 матчей для номинации на индивидуальные награды и символические сборные сезона.
«Кевин Дюрэнт набирает в среднем 29,1 очка при 61,7% попаданий двухочковых, 40,4% из-за дуги и 91,9% со штрафной линии в текущем сезоне (47 игр)», – говорится в посте.
Кевин отреагировал: «Не считается. Не сыграл 65 матчей».
Дюрэнт уже вступил в «клуб 50-40-90» в сезоне-2012/13, когда в 81 встрече он реализовывал 51% бросков с игры, 42% из-за дуги и 91% с линии.
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