Кевин Дюрэнт о линейке 50-40-90 в текущем сезоне: «Не считается. Не сыграл 65 матчей»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отшутился по поводу нового правила, что баскетболисты должны отыграть 65 матчей для номинации на индивидуальные награды и символические сборные сезона.

«Кевин Дюрэнт набирает в среднем 29,1 очка при 61,7% попаданий двухочковых, 40,4% из-за дуги и 91,9% со штрафной линии в текущем сезоне (47 игр)», – говорится в посте.

Кевин отреагировал: «Не считается. Не сыграл 65 матчей».

Дюрэнт уже вступил в «клуб 50-40-90» в сезоне-2012/13, когда в 81 встрече он реализовывал 51% бросков с игры, 42% из-за дуги и 91% с линии.

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4 комментария

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someoneelse
60 с игры, центровым стал что ли?
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seregqua
Ответ Михаил Евдокимов
Ну чтот 47 реально маловато, чтоб в серьез расценивать такую статистику, но если не всерьез, то линейка конечно очень крутая, что уж тут сказать
Количесто попыток даже важнее количества игр - он 900 раз бросил по кольцу в этом сезоне с игры, пробил более 300 штрафных.

Это достаточно большая выборка, чтобы понять, что цифры не случайны. Многие игроки за 70-75 игр совершают столько попыток, сколько Дюрант за 50
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xamer 9
Какой же Кеша невероятный скорер. Было бы здоровье как у Джордана или Леброна - мы бы после рекорда по очкам Лябра ждали, когда Кеша его обновит в ближайшем будущем. Но, видимо, иметь такое невероятное тело невозможно без проблем с этим самым телом.
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+5
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Михаил Евдокимов
Ну чтот 47 реально маловато, чтоб в серьез расценивать такую статистику, но если не всерьез, то линейка конечно очень крутая, что уж тут сказать
+4
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