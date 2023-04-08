Крис Дженкинс – Марку Кьюбану: «Вы отказались предложить Джейлену Брансону контракт, который он просил»
Крис Дженкинс, бывший форвард Университета Вилланова и партнер по команде Джейлена Брансона, раскритиковал заявление владельца «Далласа» Марка Кьюбана о том, что родители Брансона помешали «Мэверикс» подписать новый контракт с защитником летом прошлого года.
«Черт возьми, ложь. Вы отказались предложить ему контракт, который он просил. Несколько раз. Вы ведете себя отвратительно, Марк», — написал Дженкинс в соцсети.
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