Крис Дженкинс – Марку Кьюбану: «Вы отказались предложить Джейлену Брансону контракт, который он просил»

Крис Дженкинс, бывший форвард Университета Вилланова и партнер по команде , раскритиковал заявление владельца « » о том, что родители Брансона помешали «Мэверикс» подписать новый контракт с защитником летом прошлого года.

«Черт возьми, ложь. Вы отказались предложить ему контракт, который он просил. Несколько раз. Вы ведете себя отвратительно, Марк», — написал Дженкинс в соцсети.

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