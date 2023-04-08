Джейсон Тейтум: «Никогда раньше не видели, чтобы Сэм Хаузер забивал сверху»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум объяснил реакцию команды на данки форварда Сэма Хаузера в матче против «Торонто» (121:102).

«Я думаю, вы видели нашу реакцию.

Конечно, мы были очень удивлены. Мы были в восторге и очень рады за него, потому что никогда раньше не видели, чтобы Сэм забивал сверху», – сказал Тейтум.

Локаута не будет! НБА и игроки договорились: новые правила контрактов, турнир в середине сезона, награды привяжут к числу игр