Джейсон Тейтум: «Никогда раньше не видели, чтобы Сэм Хаузер забивал сверху»

Теги Бостон Торонто НБА видео Джейсон Тейтум Сэм Хаузер Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум объяснил реакцию команды на данки форварда Сэма Хаузера в матче против «Торонто» (121:102).

«Я думаю, вы видели нашу реакцию.

Конечно, мы были очень удивлены. Мы были в восторге и очень рады за него, потому что никогда раньше не видели, чтобы Сэм забивал сверху», – сказал Тейтум.

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1 комментарий

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RayRay
С ростом 2 м 3 см чел ни разу на трене сверху не ставил? Да ладно ..
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