Лука Дончич: «Далласу» очень не хватает Джейлена Брансона»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признал, что «Мэверикс» не удалось воссоздать командную химию прошлого сезона. 

«Как сильно вам не хватает Джейлена Брансона?» – спросил игрока репортер.

«Очень не хватает. Он потрясающий парень, потрясающий игрок, безусловно», – ответил Дончич.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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13 комментариев

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Marduhai
Вопрос только в одном - кто инициировал глупость в виде итоговой "замены" Брансона на Ирвинга?
Вуд и Финни Смит здесь роли не играют, а Динуидди тем более.
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Кирилл
Ответ Антон
Почему он ушел? Денег мало положили, или мудрые решения руководства?
1. Ему предложили роль «главной звезды команды» - конечно же он согласился.
2. В тренерском штабе Никс работает его отец, с которым они близки.
3. Брансон родился недалеко от Нью-Йорка - можно сказать, «поехал домой».
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Роман Сприкут
Ответ Birdman NBA
И деньги, и большая роль, и батю в команду взяли. Совокупность факторов так сказать
Денег Даллас предлагал столько же, сколько и Нью-Йорк. Не мог предложить мяч.
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ɔculpa
Ответ Антон
На повышение, в общем. Первым парнем в Нью-Йорке лучше быть, чем вторым в Далласе.
А, кстати, кто в Нью-Йорке первее, он или Рэндл?)
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Георгий Новиков
Ну сейчас за тамперинг штраф дадут
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Max81
Да это было очевидно. Причем Брансон ушел бесплатно. Усиление в лице Вуда оказалось проблемным, а по итогу разница с прошлым ПО в том, что вместо Брансона, Динуидди и Финни-Смита есть Кайри и Вуд. Этого как-бы мало, особенно в плане игры в защите.
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al77
Мне кажется приглашение Кайри отличная идея была.
Она действительно сразу показало то что Даллас шел не туда - ну у Дончича время есть - будут формировать команду.
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Антон
Ответ Birdman NBA
И деньги, и большая роль, и батю в команду взяли. Совокупность факторов так сказать
На повышение, в общем. Первым парнем в Нью-Йорке лучше быть, чем вторым в Далласе.
+4
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david1994
Весь год ждал и решил это сказать в конце сезона , когда у команды на носу подписание продление с Кайри !!!! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Браво !! Других слов нету
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ArizonaCactus
А еще не хватает Динуиди и Финни-Смита... Да и Кайри бы оставить...
+3
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Birdman NBA
Ответ Антон
Почему он ушел? Денег мало положили, или мудрые решения руководства?
И деньги, и большая роль, и батю в команду взяли. Совокупность факторов так сказать
+4
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Антон
Почему он ушел? Денег мало положили, или мудрые решения руководства?
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altar
прощается с Кайри
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