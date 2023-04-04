Лука Дончич: «Далласу» очень не хватает Джейлена Брансона»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признал, что «Мэверикс» не удалось воссоздать командную химию прошлого сезона.
«Как сильно вам не хватает Джейлена Брансона?» – спросил игрока репортер.
«Очень не хватает. Он потрясающий парень, потрясающий игрок, безусловно», – ответил Дончич.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
Вуд и Финни Смит здесь роли не играют, а Динуидди тем более.
2. В тренерском штабе Никс работает его отец, с которым они близки.
3. Брансон родился недалеко от Нью-Йорка - можно сказать, «поехал домой».
Она действительно сразу показало то что Даллас шел не туда - ну у Дончича время есть - будут формировать команду.