Марк Кьюбан: «Могли сохранить Джейлена Брансона, если бы не вмешался его отец»

Владелец « » во время незапланированного выступления на пресс-конференции перед матчем против «Сакраменто» обвинил отца в уходе разыгрывающего в «Никс» летом прошлого года.

«Все пошло наперекосяк, когда в ситуацию вмешался Рик, когда отец взял власть в свои руки», – заявил Кьюбан.

Кьюбан прочитал репортерам текстовые сообщения от генерального менеджера «Мэверикс» Нико Харрисона и агента Брансона Аарона Минца, которые, по его словам, были отправлены в конце января и начале февраля 2022 года. В одном из сообщений от Харрисона говорилось, что, по словам Рика Брансона, Джейлен ожидает получить контракт с зарплатой 18-23 млн долларов в год.

«Мэверикс» на тот момент были готовы предложить Брансону продление контракта на 4 года и 56 млн, но могли расчистить платежку и обсудить с Брансоном подписание нового более крупного контракта.

Леон Роуз, президент «Никс», является крестным отцом Джейлена Брансона и был его первым агентом. Рик Брансон, первый клиент Роуза, был нанят «Никс» в качестве помощника тренера перед тем, как его сын стал свободным агентом.

«Мы думали, что сможем вернуть Джейлена. Мы хотели подписать с ним новый контракт. Джейлен все время говорил нам, что ему здесь нравится. Он не давал нам оснований считать, что собирается уйти. Проблема была только в родителях. Даже его агент сказал, что в худшем случае мы сможем обменять его путем «сайн-энд-трейд».

Мы не знали, что предложили ему «Никс». Они не сообщили нам сумму. Зная сумму, я бы заплатил ее, не задумываясь. Но никаких переговоров не было. Если вы являетесь нынешней командой игрока, вы имеете право повторить предложение, которое он получил. Верно? Они должны были, по крайней мере, дать нам шанс, потому что мы помогли развить игрока. Он провел у нас четыре года», – сказал Кьюбан.

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