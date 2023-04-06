Марк Кьюбан: «Могли сохранить Джейлена Брансона, если бы не вмешался его отец»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Марк Кьюбан Джейлен Брансон Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан во время незапланированного выступления на пресс-конференции перед матчем против «Сакраменто» обвинил отца Джейлена Брансона в уходе разыгрывающего в «Никс» летом прошлого года.

«Все пошло наперекосяк, когда в ситуацию вмешался Рик, когда отец взял власть в свои руки», – заявил Кьюбан.

Кьюбан прочитал репортерам текстовые сообщения от генерального менеджера «Мэверикс» Нико Харрисона и агента Брансона Аарона Минца, которые, по его словам, были отправлены в конце января и начале февраля 2022 года. В одном из сообщений от Харрисона говорилось, что, по словам Рика Брансона, Джейлен ожидает получить контракт с зарплатой 18-23 млн долларов в год.

«Мэверикс» на тот момент были готовы предложить Брансону продление контракта на 4 года и 56 млн, но могли расчистить платежку и обсудить с Брансоном подписание нового более крупного контракта.

Леон Роуз, президент «Никс», является крестным отцом Джейлена Брансона и был его первым агентом. Рик Брансон, первый клиент Роуза, был нанят «Никс» в качестве помощника тренера перед тем, как его сын стал свободным агентом.

«Мы думали, что сможем вернуть Джейлена. Мы хотели подписать с ним новый контракт. Джейлен все время говорил нам, что ему здесь нравится. Он не давал нам оснований считать, что собирается уйти. Проблема была только в родителях. Даже его агент сказал, что в худшем случае мы сможем обменять его путем «сайн-энд-трейд».

Мы не знали, что предложили ему «Никс». Они не сообщили нам сумму. Зная сумму, я бы заплатил ее, не задумываясь. Но никаких переговоров не было. Если вы являетесь нынешней командой игрока, вы имеете право повторить предложение, которое он получил. Верно? Они должны были, по крайней мере, дать нам шанс, потому что мы помогли развить игрока. Он провел у нас четыре года», – сказал Кьюбан.

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9 комментариев

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Oktay Ibrahimov
Ответ Tolball
Ох уж этот Кьюбан),он что не знал,что Никс вели Брансона и у него там отец работает,а значит будет давление?Они не знали ,что Брансон не ОСА?Это чистая ошибка офиса,продлевать надо было еще перед прошлым сезоном,когда 56 на 4 были для Брансона хорошими деньгами ,а они все тянули,тянули и даже в дедлайн был шанс обмена и то могли хоть Куикли взамен получить.И про что готов был повторить предложение Никс ерунда,на тот момент было мнение,что ему переплатили,поэтому даже в прессе Кьюбан говорил,что не имеет претензий к Никс и вот через год проснулись,после того,как поняли кого потеряли на шару.
если остается Брансон не приходилось бы отдавать актив в виде Дориана и Спенсера(в частностности Дориана). а по сути они поменяли Джейлена Спенсера и Дориана на Кайри
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fridzon
Для Брансона в профессиональном плане это тупик был бы остаться в Далласе
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Tolball
Ответ AEZAKMI228
Да там кьюбан вообще многое наговорил сегодня, например сказал что, по его мнению, Лука хочет провести всю свою карьеру в Далласе, «но мы должны это заслужить».
Круто)
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kemp
Ну вот зачем это говорить сейчас? Хорошо, остался бы Брансон и что? Титул в кармане?

Кайри ещё в команде и как бы это в его огород камень, насколько я понял.

Мне кажется, фиг с этим Брансоном. Нужно оставлять Кайри и укреплять состав.
Лука не играл ещё с игроком такого уровня. Пусть ещё поиграют, сыграются.
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Andy
Уверен Брансон ни разу не пожалел что сбежал из Далласа.Пусть дальше играются с Пухляшом.
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AEZAKMI228
Ответ Tolball
Ох уж этот Кьюбан),он что не знал,что Никс вели Брансона и у него там отец работает,а значит будет давление?Они не знали ,что Брансон не ОСА?Это чистая ошибка офиса,продлевать надо было еще перед прошлым сезоном,когда 56 на 4 были для Брансона хорошими деньгами ,а они все тянули,тянули и даже в дедлайн был шанс обмена и то могли хоть Куикли взамен получить.И про что готов был повторить предложение Никс ерунда,на тот момент было мнение,что ему переплатили,поэтому даже в прессе Кьюбан говорил,что не имеет претензий к Никс и вот через год проснулись,после того,как поняли кого потеряли на шару.
Да там кьюбан вообще многое наговорил сегодня, например сказал что, по его мнению, Лука хочет провести всю свою карьеру в Далласе, «но мы должны это заслужить».
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Свежий
Мда уж, классическое нытье от Кьюбана, пусть еще про Нэша вспомнит!

Да и вообще, далеко не факт, что Брансон показывал бы такой же уровень игры, как сейчас в НЙ.
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Tolball
Ох уж этот Кьюбан),он что не знал,что Никс вели Брансона и у него там отец работает,а значит будет давление?Они не знали ,что Брансон не ОСА?Это чистая ошибка офиса,продлевать надо было еще перед прошлым сезоном,когда 56 на 4 были для Брансона хорошими деньгами ,а они все тянули,тянули и даже в дедлайн был шанс обмена и то могли хоть Куикли взамен получить.И про что готов был повторить предложение Никс ерунда,на тот момент было мнение,что ему переплатили,поэтому даже в прессе Кьюбан говорил,что не имеет претензий к Никс и вот через год проснулись,после того,как поняли кого потеряли на шару.
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Nightyork97
Ну так какие тут претензии к Никс? Это проблема Кьюбана, что они не смогли подписать игрока. Все было совсем не так. Они предложили ему фиксированный прайс. Сказали, ну вот, больше мы не дадим. 4 года тебя развивали, знаем на что способен. У нас тут прима Дончич, можешь на больше не рассчитывать. Многие были уверены, что Никс переплачивают. Брансон одно из главных открытий этого сезона.
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