Новак Джокович: «Болею за «Партизан», если только он играет не против «Црвены Звезды»

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович в пятницу посетил матч белградского « » против «Монако» (88:84) в .

«Я пришел сюда с сыном и женой, и я рад, что «Партизан» побеждает. Болею за «Партизан», если только он играет не против «Црвены Звезды». Я фанат «Звезды», но болею за все сербские клубы. Мой сын болеет за «Партизан», поэтому мы ходим на их матчи.

Рядом с нами сидит президент «Монако», поэтому мне приходится щипать сына, чтобы он не болел слишком яро. Он сказал, что это худший матч, потому что он не может болеть в полную силу. Я сказал, что он может болеть, но не надо произносить некоторые слова, когда они атакуют.

Сербия – баскетбольная страна. Баскетбол – самый главный и самый популярный спорт в Сербии», – сказал Джокович.

Победа над « » вывела «Партизан» в плей-офф Евролиги впервые с 2010 года.

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