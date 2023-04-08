Новак Джокович: «Болею за «Партизан», если только он играет не против «Црвены Звезды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Новак Джокович Партизан Монако Баскетбол

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович в пятницу посетил матч белградского «Партизана» против «Монако» (88:84) в Евролиге.

«Я пришел сюда с сыном и женой, и я рад, что «Партизан» побеждает. Болею за «Партизан», если только он играет не против «Црвены Звезды». Я фанат «Звезды», но болею за все сербские клубы. Мой сын болеет за «Партизан», поэтому мы ходим на их матчи.

Рядом с нами сидит президент «Монако», поэтому мне приходится щипать сына, чтобы он не болел слишком яро. Он сказал, что это худший матч, потому что он не может болеть в полную силу. Я сказал, что он может болеть, но не надо произносить некоторые слова, когда они атакуют.

Сербия – баскетбольная страна. Баскетбол – самый главный и самый популярный спорт в Сербии», – сказал Джокович.

Победа над «Монако» вывела «Партизан» в плей-офф Евролиги впервые с 2010 года.

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1 комментарий

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Rjcnbr
Что-то типо я олдовый фанат Спартака с 1968 года, но в лиге чемпионов буду болеть за Зенит
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