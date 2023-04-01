Матч Евролиги «Партизан» – «Реал» посетили рекордные в сезоне 20 068 человек. Одного из зрителей увели за угрозы в адрес судьи

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал видео болельщики судьи Штарк Арена (Белград Арена) Марио Хезоня Баскетбол

Матч 32-го раунда Евролиги «Партизан» – «Реал» на «Штарк Арене» в Белграде посетили рекордные в нынешнем сезоне 20 068 человек.

Одного из зрителей из первого ряда увели с арены за угрозы в адрес судьи.

Мужчину пытался успокоить игрок «Реала» Марио Хезоня.

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