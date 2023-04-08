«Партизан» впервые с 2010 года вышел в плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Монако Баскетбол

«Партизан» в пятницу выиграл у «Монако» со счетом 88:84 и гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги.

Сербский клуб примет участие в решающей стадии сезона Евролиги впервые с 2010 года.

«Партизан» идет на 6-м месте с результатом 19-14.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Вперёд Гробари! Жаль что шансы на титул у них не велики. А было бы красиво. Желько под конец карьеры выигрывает свой юбилейный 10(!) титул Евролиги, с родным Партизаном.
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malinin
Рад за ребят. В отсутствии наших клубов болел за обе сербские команды. Ещё за Альбу - но это боль.
+1
0
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