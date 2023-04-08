«Партизан» впервые с 2010 года вышел в плей-офф Евролиги
«Партизан» в пятницу выиграл у «Монако» со счетом 88:84 и гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги.
Сербский клуб примет участие в решающей стадии сезона Евролиги впервые с 2010 года.
«Партизан» идет на 6-м месте с результатом 19-14.
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