«Партизан» впервые с 2010 года вышел в плей-офф Евролиги

« » в пятницу выиграл у «Монако» со счетом 88:84 и гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги.

Сербский клуб примет участие в решающей стадии сезона впервые с 2010 года.

«Партизан» идет на 6-м месте с результатом 19-14.

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