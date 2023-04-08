Джейсон Кидд: «Это был не наш сезон»

Теги Чикаго Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после поражения от «Чикаго» (112:115) заявил, что команде нужно извлечь уроки из неудачного сезона и стать лучше.

«Мы выбыли из борьбы. Не такого завершения регулярного чемпионата мы хотели. У нас много работы этим летом.

Но мы понимаем, что в жизни всякое случается. Это был не наш сезон. Нам нужно извлечь из него уроки и стать лучше», – сказал Кидд.

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2 комментария

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xamer 9
Скорее всего, много работы будет уже у другого тренера. В конце сезона с новыми трудностям поплыл, особенно фраза про то, что он болельщик («Я не играю. Я смотрю за игрой каки вы»)
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Are you ready???
Дончич мне не понравился ещё когда убрал Карлайла.
Как теперь вокруг него что-то слепить? Далласу нужно сливать, если там ещё что-то осталось
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-3
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