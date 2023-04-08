Джейсон Кидд: «Это был не наш сезон»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после поражения от «Чикаго» (112:115) заявил, что команде нужно извлечь уроки из неудачного сезона и стать лучше.
«Мы выбыли из борьбы. Не такого завершения регулярного чемпионата мы хотели. У нас много работы этим летом.
Но мы понимаем, что в жизни всякое случается. Это был не наш сезон. Нам нужно извлечь из него уроки и стать лучше», – сказал Кидд.
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