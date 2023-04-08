Джейсон Кидд: «Это был не наш сезон»

Главный тренер «Далласа» после поражения от « » (112:115) заявил, что команде нужно извлечь уроки из неудачного сезона и стать лучше.

«Мы выбыли из борьбы. Не такого завершения регулярного чемпионата мы хотели. У нас много работы этим летом.

Но мы понимаем, что в жизни всякое случается. Это был не наш сезон. Нам нужно извлечь из него уроки и стать лучше», – сказал Кидд.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды