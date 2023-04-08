Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Страсбур», «Дижон» встретится с «Шоле» и другие матчи

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

« » примет «Страсбур», « » встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Страсбур Дата проведения 8 апреля, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Дижон – Шоле Дата проведения 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Нантер – Фос Прованс Дата проведения 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Нанси – Ле-Ман Дата проведения 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 22-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 17-9, Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Бурк – 16-11, – 14-12, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, Лимож – 12-14, Париж – 12-15, – 11-14, Ле-Портель – 11-16, – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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