Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Страсбур», «Дижон» встретится с «Шоле» и другие матчи
В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.
«Метрополитан» примет «Страсбур», «Дижон» встретится с «Шоле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Положение команд: Монако – 22-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 17-9, Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Бурк – 16-11, Ле-Ман – 14-12, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, Лимож – 12-14, Париж – 12-15, Страсбур – 11-14, Ле-Портель – 11-16, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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