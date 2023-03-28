Чемпионат Франции. «Блуа» сыграет с «Нанси», «Метрополитан» примет «Ле-Ман» и другие матчи
Во вторник, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.
«Блуа» сыграет с «Нанси», «Метрополитан» Виктор Вембаньямы примет «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.00, «Sportica»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.00, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 17-8, Шоле – 16-9, Виллербан – 15-9, Дижон – 15-9, Ле-Ман – 13-10, Бурк – 13-11, Роанн – 13-12, Лимож – 12-12, Гравлин-Дюнкерк – 12-13, Страсбур – 11-13, Париж – 11-14, Ле-Портель – 10-15, Нантер – 9-16, Блуа – 9-16, По-Ортез – 8-16, Нанси – 8-16, Фос Прованс – 8-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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