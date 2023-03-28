Чемпионат Франции. «Блуа» сыграет с «Нанси», «Метрополитан» примет «Ле-Ман» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман По-Ортез Нанси чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Дижон Роанн Лимож Нантер Блуа Баскетбол

Во вторник, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

«Блуа» сыграет с «Нанси», «Метрополитан» Виктор Вембаньямы примет «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – По-Ортез
Дата проведения
28 марта, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Роанн
Дата проведения
28 марта, 21.00, «Sportica»
Онлайн матча

Блуа – Нанси
Дата проведения
28 марта, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Дижон – Лимож
Дата проведения
28 марта, 21.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Метрополитан – Ле-Ман
Дата проведения
28 марта, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 17-8, Шоле – 16-9, Виллербан – 15-9, Дижон – 15-9, Ле-Ман – 13-10, Бурк – 13-11,  Роанн – 13-12, Лимож – 12-12, Гравлин-Дюнкерк – 12-13, Страсбур – 11-13, Париж – 11-14, Ле-Портель – 10-15, Нантер – 9-16, Блуа – 9-16, По-Ортез – 8-16, Нанси – 8-16,  Фос Прованс – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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