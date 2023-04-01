Чемпионат Франции. «Шоле» – «Нантер», «Нанси» встретится с «Бурком» и другие матчи
В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.
«Шоле» примет «Нантер», «Нанси» встретится с «Бурком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Antarès»
Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 18-8, Шоле – 16-9, Дижон – 16-9, Виллербан – 15-9, Ле-Ман – 13-11, Бурк – 13-11, Роанн – 14-12, Лимож – 12-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Страсбур – 11-13, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, Нантер – 10-16, Нанси – 9-16, Фос Прованс – 8-17, Блуа – 9-17, По-Ортез – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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