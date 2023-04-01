Чемпионат Франции. «Шоле» – «Нантер», «Нанси» встретится с «Бурком» и другие матчи

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.

«Шоле» примет «Нантер», «Нанси» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Бурк Дата проведения 1 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Шоле – Нантер Дата проведения 1 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Лимож – По-Ортез Дата проведения 1 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 18-8, Шоле – 16-9, – 16-9, Виллербан – 15-9, – 13-11, Бурк – 13-11, Роанн – 14-12, – 12-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Страсбур – 11-13, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, – 10-16, Нанси – 9-16, Фос Прованс – 8-17, Блуа – 9-17, По-Ортез – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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