«Оклахома» в случае победы над «Мемфисом» попадет в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне
«Оклахома» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадет в плей-ин.
«Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга при таком раскладе завершит выступление в сезоне на стадии регулярного чемпионата.
На данный момент «Тандер» занимаю 10-е место в Западной конференции с результатом 39-42. «Мэверикс» на 11-й строчке – 38-42.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
Вот в матче с Минькой будет настоящая заруба за победу. Но у Миннесоты будет б2б.
У ЛАЛ календарь остался полегче.
Финикс, скорее всего, поедет без основы - нет смысла напрягать КД, Букера, Пола в ситуации, когда они ни подняться, ни опуститься со своего места не могут.
Ну а Юта уже забила на сезон )
Это всего лишь в теории и мои рассуждения.
Но, как мне кажется, более реалистичный вариант.
Оптимистичненько
Учитывая, что играть им с Никс дома и в гостях с Миннесотой.
И то что Лейкерс останется 7-8, тоже еще нет абсолютно никакой гарантии.
Финикс Клипперс.
Сакраменто Гсв.
Эти две пары уже с вероятностью 90%.
Далее, скорее всего, Орлеан выиграет в плейинн у Лейкерс, и выходит на Мемфис.
Денвер с Лейкерс, которые возьмут вверх над Минькой.
Потом Оклахома и Минька на каникулы.
Все пары жутко интересные и любая команда может как вылететь сразу, так и дойти до финала.