«Оклахома» в случае победы над «Мемфисом» попадет в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне

Теги Даллас Мемфис НБА Оклахома-Сити Кайри Ирвинг Лука Дончич НБА плей-ин Баскетбол

«Оклахома» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадет в плей-ин.

«Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга при таком раскладе завершит выступление в сезоне на стадии регулярного чемпионата.

На данный момент «Тандер» занимаю 10-е место в Западной конференции с результатом 39-42. «Мэверикс» на 11-й строчке – 38-42.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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5 комментариев

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Кирилл
Ответ BVB82
Орлеан ты уже на 7-8 поставил? Оптимистичненько Учитывая, что играть им с Никс дома и в гостях с Миннесотой. И то что Лейкерс останется 7-8, тоже еще нет абсолютно никакой гарантии.
Никс для Пеликанов не должен стать проблемой в теории - Нью-Йорк едет в Новый Орлеан без Рэндла, Брансона, а Рэддиш под вопросом. Но может случиться все )
Вот в матче с Минькой будет настоящая заруба за победу. Но у Миннесоты будет б2б.

У ЛАЛ календарь остался полегче.
Финикс, скорее всего, поедет без основы - нет смысла напрягать КД, Букера, Пола в ситуации, когда они ни подняться, ни опуститься со своего места не могут.
Ну а Юта уже забила на сезон )

Это всего лишь в теории и мои рассуждения.
Но, как мне кажется, более реалистичный вариант.
+2
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koba1111
Ну Мемфис второй в регулярке 99%, им в принципе ничего не надо
+2
0
+2
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BVB82
Ответ Air Rodman
Уже можно прикинуть первый раунд запада: Финикс Клипперс. Сакраменто Гсв. Эти две пары уже с вероятностью 90%. Далее, скорее всего, Орлеан выиграет в плейинн у Лейкерс, и выходит на Мемфис. Денвер с Лейкерс, которые возьмут вверх над Минькой. Потом Оклахома и Минька на каникулы. Все пары жутко интересные и любая команда может как вылететь сразу, так и дойти до финала.
Орлеан ты уже на 7-8 поставил?
Оптимистичненько
Учитывая, что играть им с Никс дома и в гостях с Миннесотой.

И то что Лейкерс останется 7-8, тоже еще нет абсолютно никакой гарантии.
+2
0
+2
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Air Rodman
Уже можно прикинуть первый раунд запада:
Финикс Клипперс.
Сакраменто Гсв.
Эти две пары уже с вероятностью 90%.
Далее, скорее всего, Орлеан выиграет в плейинн у Лейкерс, и выходит на Мемфис.
Денвер с Лейкерс, которые возьмут вверх над Минькой.
Потом Оклахома и Минька на каникулы.

Все пары жутко интересные и любая команда может как вылететь сразу, так и дойти до финала.
+2
-10
-8
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Xell
Даллас мимо. Мемфис едит без основы.
+3
-7
-4
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