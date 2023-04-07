«Оклахома» в случае победы над « » в воскресенье гарантированно попадет в плей-ин.

«Даллас» и при таком раскладе завершит выступление в сезоне на стадии регулярного чемпионата.

На данный момент «Тандер» занимаю 10-е место в Западной конференции с результатом 39-42. «Мэверикс» на 11-й строчке – 38-42.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды