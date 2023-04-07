Шэй Гилджес-Александер о борьбе за плей-ин: «Хорошо, что все зависит от нас самих»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после матча с «Ютой» (114:98) оценил расклад в таблице Западной конференции.

«Тандер» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадут в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне.

«Мы в курсе ситуации. Знаем, что все зависит от нас самих, что мы сами решаем свою судьбу.

Если мы победим в воскресенье, то попадаем в плей-ин. Я очень рад, это отличная возможность. Если бы меня спросили перед началом сезона, устроит ли меня такой расклад, я бы сказал да», – заявил канадский баскетболист.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий