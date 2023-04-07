Шэй Гилджес-Александер о борьбе за плей-ин: «Хорошо, что все зависит от нас самих»

Защитник «Оклахомы» после матча с «Ютой» (114:98) оценил расклад в таблице Западной конференции.

«Тандер» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадут в плей-ин, а « » завершит выступление в сезоне.

«Мы в курсе ситуации. Знаем, что все зависит от нас самих, что мы сами решаем свою судьбу.

Если мы победим в воскресенье, то попадаем в плей-ин. Я очень рад, это отличная возможность. Если бы меня спросили перед началом сезона, устроит ли меня такой расклад, я бы сказал да», – заявил канадский баскетболист.

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