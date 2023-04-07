Шэй Гилджес-Александер о борьбе за плей-ин: «Хорошо, что все зависит от нас самих»
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после матча с «Ютой» (114:98) оценил расклад в таблице Западной конференции.
«Тандер» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадут в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне.
«Мы в курсе ситуации. Знаем, что все зависит от нас самих, что мы сами решаем свою судьбу.
Если мы победим в воскресенье, то попадаем в плей-ин. Я очень рад, это отличная возможность. Если бы меня спросили перед началом сезона, устроит ли меня такой расклад, я бы сказал да», – заявил канадский баскетболист.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
Комментарии