«Монако» обеспечил себе преимущество площадки в плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

«Монако» в пятницу выиграл у «Баварии» (84:81) в матче 32-го раунда регулярного чемпионата Евролиги и обеспечил себе преимущество домашней площадки в серии 1/4 финала плей-офф.

«Монако» стала четвертой и последней командой в сезоне, которая гарантированно начнет четвертьфинальную серию на домашней арене.

Ранее подобное удалось «Олимпиакосу», «Реалу» и «Барселоне».

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