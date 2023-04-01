«Монако» обеспечил себе преимущество площадки в плей-офф Евролиги

«Монако» в пятницу выиграл у «Баварии» (84:81) в матче 32-го раунда регулярного чемпионата и обеспечил себе преимущество домашней площадки в серии 1/4 финала плей-офф.

« » стала четвертой и последней командой в сезоне, которая гарантированно начнет четвертьфинальную серию на домашней арене.

Ранее подобное удалось « », « » и «Барселоне».

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