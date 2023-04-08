Болельщик «Милуоки» забросил с середины площадки и выиграл 10 тысяч долларов
Болельщик «Милуоки» в паузе матча с «Мемфисом» в пятницу забросил с середины площадки и выиграл 10 тысяч долларов.
Мужчина совершил несколько попыток и поразил кольцо, бросая на исходе отведенного времени.
Попадание вместе с автором точного броска отпраздновал форвард «Бакс» Джей Краудер.
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