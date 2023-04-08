Джа Морэнт был близок к впечатляющему данку через Майерса Ленарда

Теги Мемфис Милуоки НБА видео Майерс Ленард Джа Морэнт Баскетбол

Один из самых ярких игроков НБА Джа Морэнт из «Мемфиса» попытался исполнить эффектный данк в матче с «Милуоки» (137:114).

Морэнт прошел через всю площадку, набрал скорость и попытался исполнить постер-данк через центрового Майерса Ленарда, но угодил в дужку.

Морэнт набрал 12 очков, 6 подборов и 8 передач при 5 из 8 с игры.

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