Один из самых ярких игроков НБА Джа Морэнт из « » попытался исполнить эффектный данк в матче с « » (137:114).

Морэнт прошел через всю площадку, набрал скорость и попытался исполнить постер-данк через центрового , но угодил в дужку.

Морэнт набрал 12 очков, 6 подборов и 8 передач при 5 из 8 с игры.

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