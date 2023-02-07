Марк Кьюбан: «Обмен Кайри дает «Далласу» лучшую заднюю линию в НБА»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан высказался не тему приобретения клубом звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Мы в клубе сошлись в том, что нам необходим еще один игрок звездного уровня. Обмен Кайри позволит нам иметь лучшую заднюю линию в НБА. У нас уже есть, вероятно, лучший игрок по уровню обращения с мячом в лице Луки, и теперь мы считаем, что у нас есть и второй лучший игрок лиги в этом аспекте.

Это создает уникальные возможности. Вместе с серьезным давлением на защиту этот обмен позволит нам давать больше отдыха Луке. Когда Кайри находится на площадке, Лука может отдыхать. Мы считаем, что все это будет очень хорошо для нас.

Будут ли они играть вместе? Оба хотят в первую очередь побеждать. Я не думаю, что кто-то из них придерживается мнения в духе «я должен забивать все время». Эти парни готовы делиться мячом, готовы отдать инициативу тому, у кого пошла игра. С Лукой так было всегда, он готов играть на того, у кого пошло, главное победить. Кайри такой же.

Ирвинг был очень взволнован и обрадован сделке. Кайри любит поговорить, он умный паренек, он уже задавал всевозможные вопросы, интересовался деловыми моментами, это было интересно. Я очень рад узнать его поближе», – заявил Кьюбан.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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8 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ emptinesspetr
Нет.
Хмм, Ваши варианты?) кроме чокеров Браун и Тейтум
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noke
Митчелл-Гарланд, Морант-Бейн.
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emptinesspetr
Кстати, уверен, до конца сезона многие игроки карьер хай против Далласа поставят.
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kolyan#15
А кто из них будет защищаться?
+2
0
+2
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Илья Капышев
второй по обращению с мячом?))звучит как оскорбление)
+1
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pachem xenon
уверен, что кайри впишется в атмосферу далласа, там он получит должное человеческое отношение

ну а баскетбол придет )
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Илья Петров
Ага, это пока Кайри не даст заднюю.
+10
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+10
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emptinesspetr
Нет.
+4
-3
+1
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