Владелец « » высказался не тему приобретения клубом звездного разыгрывающего .

«Мы в клубе сошлись в том, что нам необходим еще один игрок звездного уровня. Обмен Кайри позволит нам иметь лучшую заднюю линию в . У нас уже есть, вероятно, лучший игрок по уровню обращения с мячом в лице Луки, и теперь мы считаем, что у нас есть и второй лучший игрок лиги в этом аспекте.

Это создает уникальные возможности. Вместе с серьезным давлением на защиту этот обмен позволит нам давать больше отдыха Луке. Когда Кайри находится на площадке, Лука может отдыхать. Мы считаем, что все это будет очень хорошо для нас.

Будут ли они играть вместе? Оба хотят в первую очередь побеждать. Я не думаю, что кто-то из них придерживается мнения в духе «я должен забивать все время». Эти парни готовы делиться мячом, готовы отдать инициативу тому, у кого пошла игра. С Лукой так было всегда, он готов играть на того, у кого пошло, главное победить. Кайри такой же.

Ирвинг был очень взволнован и обрадован сделке. Кайри любит поговорить, он умный паренек, он уже задавал всевозможные вопросы, интересовался деловыми моментами, это было интересно. Я очень рад узнать его поближе», – заявил Кьюбан.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?