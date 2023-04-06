Марк Кьюбан: «Хотелось бы сохранить Кайри Ирвинга. У нас хорошие шансы»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что главным приоритетом для «Мэверикс» этим летом будет подписание нового контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом.
«Я бы хотел, чтобы Кайри Ирвинг остался, однозначно.
Хотелось бы, чтобы он остался в нашей команде, и думаю, что у нас хорошие шансы. Думаю, что он счастлив здесь. Он говорит, что всем доволен, мы отлично ладим.
Он хороший парень. Могу честно признаться, что все, что я думал о Кайри, все, что я читал о нем, оказалось на 100 процентов неправдой», – сказал Кьюбан.
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