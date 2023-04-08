Бисмак Бйомбо и Кэмерон Пэйн не смогли доиграть матч с «Лейкерс» из-за травм

Центровой « » получил травму правого колена во второй четверти пятничной игры против « ».

Бийомбо получил травму в результате столкновения с форвардом «озерников» Энтони Дэвисом, когда тот двигался к кольцу. Центровой успел набрать 4 очка и 5 подборов за 11 минут.

Разыгрывающий «Санз» , который неудачно приземлился на нижнюю часть спины во время прохода в первой половине встречи, также вынужден был досрочно покинуть площадку.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР