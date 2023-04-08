Бисмак Бйомбо и Кэмерон Пэйн не смогли доиграть матч с «Лейкерс» из-за травм

Теги травмы Лейкерс Финикс НБА Бисмак Бийомбо Кэмерон Пэйн Баскетбол

Центровой «Финикса» Бисмак Бийомбо получил травму правого колена во второй четверти пятничной игры против «Лейкерс».

Бийомбо получил травму в результате столкновения с форвардом «озерников» Энтони Дэвисом, когда тот двигался к кольцу. Центровой успел набрать 4 очка и 5 подборов за 11 минут.

Разыгрывающий «Санз» Кэмерон Пэйн, который неудачно приземлился на нижнюю часть спины во время прохода в первой половине встречи, также вынужден был досрочно покинуть площадку.

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2 комментария

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Vagant
Ответ Xell
Лал помогли Лак. Молодцы))
Нет, это говорит о том, в первую очередь, что второй состав Санс был мотивирован (на кону ротация в ПО), у команды был план, и они вышли не просто слить игру. ЛАЛ играла же очень мягко, что и привело к сливу подбора на своем щите, и то, что они проигрывали краску в начале.
Так что, Санс стала жертвой своей мотивации. Ну и судьи разрешили более жесткую игру.
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+1
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Xell
Лал помогли Лак. Молодцы))
0
-2
-2
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