Бисмак Бйомбо и Кэмерон Пэйн не смогли доиграть матч с «Лейкерс» из-за травм
Центровой «Финикса» Бисмак Бийомбо получил травму правого колена во второй четверти пятничной игры против «Лейкерс».
Бийомбо получил травму в результате столкновения с форвардом «озерников» Энтони Дэвисом, когда тот двигался к кольцу. Центровой успел набрать 4 очка и 5 подборов за 11 минут.
Разыгрывающий «Санз» Кэмерон Пэйн, который неудачно приземлился на нижнюю часть спины во время прохода в первой половине встречи, также вынужден был досрочно покинуть площадку.
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Так что, Санс стала жертвой своей мотивации. Ну и судьи разрешили более жесткую игру.