Деандре Эйтон и Кэмерон Пэйн не доиграли матч против «Хьюстона» из-за травм

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Игроки «Финикса» Деандре Эйтон и Кэмерон Пэйн были вынуждены покинуть площадку в первой половине проигранного матча против «Хьюстона» (97:111) из-за травм. Оба игрока не вернулись на паркет во второй половине.

Эйтон ушел с площадки в сопровождении тренера по физподготовке за чуть более минуты до конца второй четверти. Центровой получил травму после того, как наступил на ногу Кевину Портеру. Эйтон подвернул лодыжку, одновременно ударившись коленями с защитником «Рокетс».

Пэйн травмировал правую ступню. Защитник успел провести на паркете около 8 минут, набрав 9 очков.

«Санз», проигравшие пять матчей подряд, ранее остались без Девина Букера (подколенное сухожилие) и Кэмерона Джонсона (колено).

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