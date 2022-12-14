Деандре Эйтон и Кэмерон Пэйн не доиграли матч против «Хьюстона» из-за травм
Игроки «Финикса» Деандре Эйтон и Кэмерон Пэйн были вынуждены покинуть площадку в первой половине проигранного матча против «Хьюстона» (97:111) из-за травм. Оба игрока не вернулись на паркет во второй половине.
Эйтон ушел с площадки в сопровождении тренера по физподготовке за чуть более минуты до конца второй четверти. Центровой получил травму после того, как наступил на ногу Кевину Портеру. Эйтон подвернул лодыжку, одновременно ударившись коленями с защитником «Рокетс».
Пэйн травмировал правую ступню. Защитник успел провести на паркете около 8 минут, набрав 9 очков.
«Санз», проигравшие пять матчей подряд, ранее остались без Девина Букера (подколенное сухожилие) и Кэмерона Джонсона (колено).
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