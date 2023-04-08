«Мемфис» гарантировал себе 2-е место в Западной конференции

Теги Мемфис Милуоки Сакраменто НБА Баскетбол

«Мемфис» в пятницу обеспечил себе 2-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.

«Гризлис» победили «Бакс» со счетом 137:114, что и гарантировало команде вторую строчку на Западе во втором сезоне подряд.

Идущий третьим «Сакраменто» (48-32) опередил бы клуб из Теннесси в случае равенства турнирных показателей, но после пятничной победы «Мемфиса» (51-30) такой вариант невозможен.

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3 комментария

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Djoyin
Брукс попытается грубить Леброну?
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Xell
Шпана против Леброна)
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Баркамол Абдулла
Lakers vs Grizzlies= 🔥🔥🔥
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