«Мемфис» гарантировал себе 2-е место в Западной конференции
«Мемфис» в пятницу обеспечил себе 2-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.
«Гризлис» победили «Бакс» со счетом 137:114, что и гарантировало команде вторую строчку на Западе во втором сезоне подряд.
Идущий третьим «Сакраменто» (48-32) опередил бы клуб из Теннесси в случае равенства турнирных показателей, но после пятничной победы «Мемфиса» (51-30) такой вариант невозможен.
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