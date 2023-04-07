Журналист The Athletic: «Не считаю правильным, если на табло этой эры будет стоять: Йокич – 3, Яннис – 2, Эмбиид – 0»

Теги Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший вице-президент «Мемфиса» по баскетбольным операциям, ныне журналист The Athletic Джон Холлинджер считает, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не должен остаться без награды самого ценного игрока по прошествии пяти лет доминации трех бигменов.

«Должен признать, что история играет здесь определенную роль. Я не думаю, что «усталость избирателей» – это правильное слово для описания того, что я чувствую: не думаю, что это правильно, что после последних пяти сезонов на табло этой эры будет стоять: Йокич – 3, Яннис – 2, Эмбиид – 0.

Эти трое были определяющими игроками трех последних кампаний (во всяком случае, в регулярном сезоне, который и оценивается этой наградой), и, как я уже отмечал ранее, в качественном отношении разница между ними из года в год была микроскопической. Джокер в основном имел преимущество и заслужил свои два трофея, но особенности некоторых базовых показателей могут более точно описать ситуацию как фактическую мертвую точку.

Учитывая это, а также то, что Эмбиид – мой выбор как лучшего игрока Лиги на данный момент, я поддерживаю Джоэла как самого ценного игрока сезона-2022/23», – написал Джон.

В 66 матчах текущего сезона 29-летний камерунец набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Теннисный абсолют
Эти трое скоро надоедят всем)) Думаю, скоро будет заход ШГА на МВП с сезоном, где он набирает 37-39 очков в среднем за матч. Он еще может прибавить.
Ну если будет по 20 штрафных за матч бросать, то возможно, щас пока в среднем почти 10 реализует)
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Теннисный абсолют
Ответ Лиллард унижатель!
А еще неправильно, что у Брона 4, у Нэша 2, а у Уэйда 0. Но награда дается за один сезон, а не за высокий уровень на протяжении нескольких.
Семян лилярд - 0.0
0
-3
-3
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Лиллард унижатель!
А еще неправильно, что у Брона 4, у Нэша 2, а у Уэйда 0. Но награда дается за один сезон, а не за высокий уровень на протяжении нескольких.
+2
-3
-1
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Gornostaev
За хет-трик Николы! Йокич - просто феномен! Смотришь на его тело и на его статистику и мозг начинает дымиться...
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-5
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Теннисный абсолют
Эти трое скоро надоедят всем))
Думаю, скоро будет заход ШГА на МВП с сезоном, где он набирает 37-39 очков в среднем за матч. Он еще может прибавить.
+1
-2
-1
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