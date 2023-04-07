Бигмен « » заявил, что считает самым ценным игроком сезона центрового «Филадельфии» .

«Если бы он у меня был, то отдал бы свой голос за MVP камерунскому брату, Джоэлу Эмбииду. Он был в полном порядке на протяжении лет, но в этом сезоне делает свое дело на невероятном уровне. Он показывает потрясающий баскетбол, его команда побеждает, Джоэл хорош на обеих половинах площадки.

Уверен, что есть много других людей, которые заслуживают награду, например Тейтум или Йокич, еще ребята. Я могу быть предвзятым, но был бы рад увидеть, как кто-то из того места, откуда я родом, получает приз MVP. Это было бы безумием, безумным вдохновением просто знать, что это возможно. И дело тут все-таки не только в предвзятости, он этого и правда заслуживает», – сказал Сиакам.

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