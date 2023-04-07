«Если подумать, то шанс посетить Белый дом появляется раз в жизни». Энджел Риз передумала и приняла приглашение Джилл Байден

Теги светская хроника Барак Обама университет Луизиана Стэйт университет Айова Джо Байден Баскетбол

Баскетболистка Луизианы Стэйт Энджел Риз все же приняла приглашение первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

Ранее Риз заявляла, что «они пойдут к Обаме», потому что Байден пригласила не только «Тайгерс», но и Айову.

«Я не приму извинения. Вы видели, что она сказала. Они хотят пригласить вторую команду, представляя это как джентельменский поступок? Ну ладно, мы пойдем в дом Обамы, встретимся с Мишель, с Бараком», – сказала Энджел.

Спустя пару дней баскетболистка передумала: «Если подумать, то шанс посетить Белый дом появляется раз в жизни.

Знаю, что моя команда наверняка хочет там побывать, и мои тренеры поддерживают это, поэтому я собираюсь сделать то, что лучше для команды. И если они захотят поехать, так и будет», – приводит слова Риз ESPN.

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