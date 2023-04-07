«Если подумать, то шанс посетить Белый дом появляется раз в жизни». Энджел Риз передумала и приняла приглашение Джилл Байден

Баскетболистка Луизианы Стэйт Энджел Риз все же приняла приглашение первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

Ранее Риз заявляла, что «они пойдут к », потому что Байден пригласила не только «Тайгерс», но и Айову.

«Я не приму извинения. Вы видели, что она сказала. Они хотят пригласить вторую команду, представляя это как джентельменский поступок? Ну ладно, мы пойдем в дом Обамы, встретимся с Мишель, с Бараком», – сказала Энджел.

Спустя пару дней баскетболистка передумала: «Если подумать, то шанс посетить Белый дом появляется раз в жизни.

Знаю, что моя команда наверняка хочет там побывать, и мои тренеры поддерживают это, поэтому я собираюсь сделать то, что лучше для команды. И если они захотят поехать, так и будет», – приводит слова Риз ESPN.

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