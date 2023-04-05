«Мы пойдем к Обаме». Энджел Риз заявила, что победившая в NCAA Луизиана Стэйт отказывается от приглашения в Белый дом

Теги светская хроника NCAA Барак Обама университет Луизиана Стэйт университет Айова Джо Байден Баскетбол

Игрок Луизианы Стэйт Энджел Риз заявила, что победившая в турнире NCAA команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв в финале Айову. Риз по ходу игры решила поиздеваться над соперницей Кетлин Кларк, за что позже подверглась критике.

Джилл Байден пригласила в Белый дом не только чемпионскую Луизиану Стэйт, но и Айову.

«Если бы мы проиграли, нас бы не пригласили в Белый дом, нет. Я помню, она сказала, что приглашение обеих команд стало бы примером честной игры, спортивного поведения. Так сказано из-за моего празднования? Меня это беспокоит, она же женщина и должна поддерживать нас. Странно видеть такое и не промолчать.

Я не приму извинения. Вы видели, что она сказала. Они хотят пригласить вторую команду, представляя это как джентельменский поступок? Ну ладно, мы пойдем в дом Обамы, встретимся с Мишель, с Бараком», – сказала Риз.

«Это стильно или я похожа на клоуна?» Тренер, у которой 171 пара обуви и ярчайшие наряды на каждой игре

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
Байдену вообще пофиг будет если вы не придете, он Клея Томпсона то не знает, а кто стал чемпионом среди студенток ему вообще неинтересно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Там опять про расизм, на самом деле.
Спортс замолчал неудобную тему, всё-таки первую леди в расизме обвинили, а священную корову трогать нельзя.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий