Игрок Луизианы Стэйт Энджел Риз заявила, что победившая в турнире команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.

«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв в финале Айову. Риз по ходу игры решила поиздеваться над соперницей Кетлин Кларк, за что позже подверглась критике.

Джилл Байден пригласила в Белый дом не только чемпионскую Луизиану Стэйт, но и Айову.

«Если бы мы проиграли, нас бы не пригласили в Белый дом, нет. Я помню, она сказала, что приглашение обеих команд стало бы примером честной игры, спортивного поведения. Так сказано из-за моего празднования? Меня это беспокоит, она же женщина и должна поддерживать нас. Странно видеть такое и не промолчать.

Я не приму извинения. Вы видели, что она сказала. Они хотят пригласить вторую команду, представляя это как джентельменский поступок? Ну ладно, мы пойдем в дом , встретимся с Мишель, с Бараком», – сказала Риз.

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