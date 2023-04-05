«Мы пойдем к Обаме». Энджел Риз заявила, что победившая в NCAA Луизиана Стэйт отказывается от приглашения в Белый дом
Игрок Луизианы Стэйт Энджел Риз заявила, что победившая в турнире NCAA команда отказывается от приглашения первой леди США Джилл Байден в Белый дом.
«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв в финале Айову. Риз по ходу игры решила поиздеваться над соперницей Кетлин Кларк, за что позже подверглась критике.
Джилл Байден пригласила в Белый дом не только чемпионскую Луизиану Стэйт, но и Айову.
«Если бы мы проиграли, нас бы не пригласили в Белый дом, нет. Я помню, она сказала, что приглашение обеих команд стало бы примером честной игры, спортивного поведения. Так сказано из-за моего празднования? Меня это беспокоит, она же женщина и должна поддерживать нас. Странно видеть такое и не промолчать.
Я не приму извинения. Вы видели, что она сказала. Они хотят пригласить вторую команду, представляя это как джентельменский поступок? Ну ладно, мы пойдем в дом Обамы, встретимся с Мишель, с Бараком», – сказала Риз.
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Спортс замолчал неудобную тему, всё-таки первую леди в расизме обвинили, а священную корову трогать нельзя.