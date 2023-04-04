Шакил О′Нил вступился за Энджел Риз, которая провокационно вела себя в финале NCAA

Теги Шакил О′Нил НБА видео NCAA фото университет Луизиана Стэйт университет Айова Баскетбол

Баскетболистка Луизианы Стэйт Энджел Риз подверглась критике в соцсетях за поведение в финале женского чемпионата NCAA.

«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв Айову, а Риз решила поиздеваться над соперницей.

Девушка несколько раз пыталась спровоцировать лидера Айовы Кетлин Кларк, используя жест «Ты меня не видишь», а потом показывая на палец, намекая, что у нее будет чемпионский перстень.

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За Риз вступился легендарный центровой НБА Шакил О’Нил, который когда-то сам играл за университет LSU.

Шак в жестких выражениях предложил критикам Риз оставить ее в покое.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Соцсети Шакила О’Нила

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4 комментария

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Ужратый Гусениц
Ответ Andre Andre
Какие у нее реснички
мне кажется это должно быть запрещено, потому что если быстро моргать - можно взлететь
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Andre Andre
Какие у нее реснички
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Ola BP
Раздули из ничего.
Я не фанат подобного задирания соперников, но в США всегда трешток котировался высоко.
В НБА даже после жестких фолов не подают руку, лишь в редких случаях.
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Sonder
https://imgur.com/a/llQSJrV

yo mama shaq
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