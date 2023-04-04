Баскетболистка Луизианы Стэйт Энджел Риз подверглась критике в соцсетях за поведение в финале женского чемпионата NCAA.

«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв Айову, а Риз решила поиздеваться над соперницей.

Девушка несколько раз пыталась спровоцировать лидера Айовы Кетлин Кларк, используя жест «Ты меня не видишь», а потом показывая на палец, намекая, что у нее будет чемпионский перстень.

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За Риз вступился легендарный центровой НБА Шакил О’Нил, который когда-то сам играл за университет LSU.

Шак в жестких выражениях предложил критикам Риз оставить ее в покое.

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Соцсети Шакила О’