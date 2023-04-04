Шакил О′Нил вступился за Энджел Риз, которая провокационно вела себя в финале NCAA
Баскетболистка Луизианы Стэйт Энджел Риз подверглась критике в соцсетях за поведение в финале женского чемпионата NCAA.
«Тайгерс» стали чемпионами, обыграв Айову, а Риз решила поиздеваться над соперницей.
Девушка несколько раз пыталась спровоцировать лидера Айовы Кетлин Кларк, используя жест «Ты меня не видишь», а потом показывая на палец, намекая, что у нее будет чемпионский перстень.
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За Риз вступился легендарный центровой НБА Шакил О’Нил, который когда-то сам играл за университет LSU.
Шак в жестких выражениях предложил критикам Риз оставить ее в покое.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Соцсети Шакила О’Нила
Я не фанат подобного задирания соперников, но в США всегда трешток котировался высоко.
В НБА даже после жестких фолов не подают руку, лишь в редких случаях.
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