Кайри Ирвинг пять раз в сезоне набирал более 20 очков в заключительной четверти. Ни у кого в лиге нет больше двух таких матчей

Звездный разыгрывающий « » пять раз в сезоне набирал 20 и более очков в заключительной четверти.

В сегодняшнем матче против «Сакраменто» Кайри отметился 18-ю очками в заключительной 12-минутке и позволил своей команде остаться в гонке за плей-ин Западной конференции.

Баскетболист уже пять раз в сезоне достиг отметки в 20 очков в четвертой четверти встречи – 26 против Миннесоты (121:124) 13 февраля, и четыре раза по 21 очку за «Нетс».

Ни у кого в Лиге нет более двух таких матчей в сезоне-2022/23 – лишь Де’Аарон Фокс и смогли дважды достигнуть этого показателя.

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