Кайри Ирвинг пять раз в сезоне набирал более 20 очков в заключительной четверти. Ни у кого в лиге нет больше двух таких матчей

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Де'Аарон Фокс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пять раз в сезоне набирал 20 и более очков в заключительной четверти.

В сегодняшнем матче против «Сакраменто» Кайри отметился 18-ю очками в заключительной 12-минутке и позволил своей команде остаться в гонке за плей-ин Западной конференции.

Баскетболист уже пять раз в сезоне достиг отметки в 20 очков в четвертой четверти встречи – 26 против Миннесоты (121:124) 13 февраля, и четыре раза по 21 очку за «Нетс».

Ни у кого в Лиге нет более двух таких матчей в сезоне-2022/23 – лишь Де’Аарон Фокс и Дэмиан Лиллард смогли дважды достигнуть этого показателя.

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3 комментария

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Rublev
Лучше бы делал как Уэстбрук: выложиться в первой половине, и получай спокойную концовку, без геройства. Молодой, глупый ещё :) А был бы в плейофф уже :)
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Kudim41
Ответ Tallahassee22
Кайри хорош, Пончичу пора встряхнуть булками и придти в себя
А Дюранту не нужна была встряска, когда Ирвинг >20 очков за Бруклин набирал в последней четверти?
0
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-2
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Tallahassee22
Кайри хорош, Пончичу пора встряхнуть булками и придти в себя
+2
-2
0
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