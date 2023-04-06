Кайри Ирвинг об игре в Рамадан: «Вот дерьмо, надо было набраться сил в перерыве. Извините за выражение, дети»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился, каково было отыграть 43 минуты во время священного для мусульман месяца Рамадан. Кайри неоднократно заявлял, что соблюдает пост.

«Рад, что мы показали себя в концовке. Все могло сложиться по-другому. Во второй половине я немного подкрепился. Вот дерьмо, надо было набраться сил. Извините за выражение, дети», – сказал Кайри в послематчевом интревью.

«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ DeX
интересно, какой рекорд по очкам в НБА от мусульманина, держащего пост во время Рамадана
А ведь кто то же такое посчитает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
интересно, какой рекорд по очкам в НБА от мусульманина, держащего пост во время Рамадана
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zastup
🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий