Кайри Ирвинг об игре в Рамадан: «Вот дерьмо, надо было набраться сил в перерыве. Извините за выражение, дети»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился, каково было отыграть 43 минуты во время священного для мусульман месяца Рамадан. Кайри неоднократно заявлял, что соблюдает пост.
«Рад, что мы показали себя в концовке. Все могло сложиться по-другому. Во второй половине я немного подкрепился. Вот дерьмо, надо было набраться сил. Извините за выражение, дети», – сказал Кайри в послематчевом интревью.
«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.
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