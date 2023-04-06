Кайри Ирвинг об игре в Рамадан: «Вот дерьмо, надо было набраться сил в перерыве. Извините за выражение, дети»

Звездный разыгрывающий « » поделился, каково было отыграть 43 минуты во время священного для мусульман месяца Рамадан. Кайри неоднократно заявлял, что соблюдает пост.

«Рад, что мы показали себя в концовке. Все могло сложиться по-другому. Во второй половине я немного подкрепился. Вот дерьмо, надо было набраться сил. Извините за выражение, дети», – сказал Кайри в послематчевом интревью.

«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.

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