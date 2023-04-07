18-летний парень устроил попытку ограбления особняка Майкла Джордана

Особняк легенды НБА Майкла Джордана стоимостью 15 миллионов долларов был взломан на этой неделе.

Департамент полиции Хайленд-Парка отреагировал на звонок соседей об ограблении в квартале Пойнт Лэйн около 16:10 во вторник, 4 апреля, по данным Lake & McHenry County Scanner.

Дом принадлежит легенде «Буллс» Майклу Джордану. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили 18-летнего Рейдена Хэйдждорна все еще внутри особняка.

Юноша был арестован и обвинен в проникновении на чужую собственность и двух случаях повреждения имущества – все это мелкие правонарушения.

Джордана в момент инцидента там не было. Он не живет по этому адресу с тех пор, как выставил особняк на продажу в 2012 году.

Первоначально дом баскетболиста был выставлен за 29 миллионов долларов, но цена была снижена до 15 миллионов.

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