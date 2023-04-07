18-летний парень устроил попытку ограбления особняка Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Баскетбол

Особняк легенды НБА Майкла Джордана стоимостью 15 миллионов долларов был взломан на этой неделе.

Департамент полиции Хайленд-Парка отреагировал на звонок соседей об ограблении в квартале Пойнт Лэйн около 16:10 во вторник, 4 апреля, по данным Lake & McHenry County Scanner.

Дом принадлежит легенде «Буллс» Майклу Джордану. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили 18-летнего Рейдена Хэйдждорна все еще внутри особняка.

Юноша был арестован и обвинен в проникновении на чужую собственность и двух случаях повреждения имущества – все это мелкие правонарушения.

Джордана в момент инцидента там не было. Он не живет по этому адресу с тех пор, как выставил особняк на продажу в 2012 году.

Первоначально дом баскетболиста был выставлен за 29 миллионов долларов, но цена была снижена до 15 миллионов.

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12 комментариев

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frenemy
Ответ Вадим flanec
А что там тырить то, если в особняке никто не живёт. Если только кроссовки Эйр Джордан, где нибудь завалялись, да и то вряд ли.
Хотел стырить пару колец для Леброна))
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Splin
Ответ Вадим flanec
Заглянуть в особняк на 15 минут, чтобы потом 15 суток провести в ПКТ? Сомнительное развлечение.
кто их поймймет
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Вадим flanec
Ответ Korban Cobain
Снимать тик-ток ..что еще)))
Ааа. Ну да, тогда ладно))
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Вадим flanec
Ответ Splin
Ну как, я был в особняке Майкла, вот вы фиг🤣👏💪
Заглянуть в особняк на 15 минут, чтобы потом 15 суток провести в ПКТ? Сомнительное развлечение.
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Вадим flanec
Ответ Moddard
Особняк 15 лямов стоит. Там пепельницу в ломбард сдать и можно пару месяцев беззаботно на барыши курить и рэп читать, грабителю-то 18 всего))
А зачем пепельница в доме где никто не живёт?
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AminO2
Майкла не раз пытались обокрасть, но эта попытка ограбления стоит особняком.
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Korban Cobain
Ответ Вадим flanec
А что там тырить то, если в особняке никто не живёт. Если только кроссовки Эйр Джордан, где нибудь завалялись, да и то вряд ли.
Снимать тик-ток ..что еще)))
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Moddard
Ответ Вадим flanec
А что там тырить то, если в особняке никто не живёт. Если только кроссовки Эйр Джордан, где нибудь завалялись, да и то вряд ли.
Особняк 15 лямов стоит. Там пепельницу в ломбард сдать и можно пару месяцев беззаботно на барыши курить и рэп читать, грабителю-то 18 всего))
+1
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+1
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Splin
Ответ Вадим flanec
А что там тырить то, если в особняке никто не живёт. Если только кроссовки Эйр Джордан, где нибудь завалялись, да и то вряд ли.
Ну как, я был в особняке Майкла, вот вы фиг🤣👏💪
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Tolball
Джордан :"Спасибо бро,что напомнил,а я про этот дом и забыл как то"
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Вадим flanec
А что там тырить то, если в особняке никто не живёт. Если только кроссовки Эйр Джордан, где нибудь завалялись, да и то вряд ли.
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gorenebeda
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло
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