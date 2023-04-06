Бен Аффлек о фильме «Air»: «Джордан настоял на том, чтобы Виола Дэвис исполняла роль его матери»

Бен Аффлек поделился историей о том, как легенда НБА Майкл Джордан выставил единственное условие для будущего фильма «Air: Большой прыжок» – Виола Дэвис будет играть мать баскетболиста.

«Я говорю: «Майк, нельзя просто так пригласить Виолу Дэвис». А он такой: «Не-а». Поэтому я должен был позвать ее. Слава Богу, она согласилась. Я был очень рад, что мне удалось все провернуть.

Он не предоставил мне целый список условий. Это было единственным, поэтому было важно соблюсти его», – сказал Аффлек с интервью talkSPORT.

В студенческие годы именно мать Джордана настояла на том, чтобы Майкл отказался от контракта с Adidas в пользу Nike.

Виола Дэвис является первой темнокожей актрисой, четыре раза номинированной на «Оскар».

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