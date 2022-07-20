Найджел Хэйс подпишет контракт с «Фенербахче» – 1,2 млн евро на два года

Бывший форвард «Барселоны» (27 лет, 203 см) согласовал условия контракта с . Согласно сообщению турецкого журналиста Ягыза Сабункуоглу, стороны подпишут соглашение по схеме «1+1». Игрок будет получать 600 000 евро в год.

У 27-летнего американца истек контракт с каталонским клубом, за который он играл с конца лета 2021 года.

В минувшем сезоне Евролиги Хэйс набирал 5,8 очка, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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