Кинан Эванс – MVP 15-го тура Евролиги

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Разыгрывающий «Жальгириса» Кинан Эванс был признан MVP 15-го тура Евролиги.

Американский баскетболист помог своей команде одержать победу над «Баварией» (75-67). Он набрал 32 очка (11-15 с игры, 5-9 из-за дуги), 4 передачи, 4 подбора и 2 перехвата за 31 минуту на площадке.

Эванс показал четвертый результат в истории «Жальгириса» по количеству очков в матче Евролиги. При этом разыгрывающий набрал 21 очко в первой половине встречи, что является новым рекордом клуба с 2007 года, когда была введена соответствующая статистика.

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