Кинан Эванс – MVP 15-го тура Евролиги

Разыгрывающий «Жальгириса» Кинан Эванс был признан MVP 15-го тура .

Американский баскетболист помог своей команде одержать победу над «Баварией» (75-67). Он набрал 32 очка (11-15 с игры, 5-9 из-за дуги), 4 передачи, 4 подбора и 2 перехвата за 31 минуту на площадке.

Эванс показал четвертый результат в истории « » по количеству очков в матче Евролиги. При этом разыгрывающий набрал 21 очко в первой половине встречи, что является новым рекордом клуба с 2007 года, когда была введена соответствующая статистика.

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см