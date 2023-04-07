Чемпионат Франции. «Роанн» примет «Бурк»

Теги результаты чемпионат Франции Роанн Бурк Баскетбол

В пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Роанн» примет «Бурк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Бурк
Дата проведения
7 апреля, 21.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 22-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 17-9,  Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Бурк – 15-11,  Ле-Ман – 14-12, Роанн – 14-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-15, Лимож – 12-14, Париж – 12-15, Страсбур – 11-14, Ле-Портель – 11-16, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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