Чемпионат Франции. «Монако» сразится с «Метрополитаном», «Виллербан» – с «Роанном»
В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли пять матчей.
«Нантер» нанес поражение «Шоле», «Нанси» уступил «Бурку».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 2 апреля, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 18-8, Виллербан – 15-9, Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Ле-Ман – 14-11, Бурк – 14-11, Роанн – 14-12, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Лимож – 12-14, Страсбур – 11-14, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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