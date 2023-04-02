Чемпионат Франции. «Монако» сразится с «Метрополитаном», «Виллербан» – с «Роанном»

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А прошли пять матчей.

«Нантер» нанес поражение «Шоле», «Нанси» уступил « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 20-5, Метрополитан – 18-8, Виллербан – 15-9, – 16-10, Шоле – 16-10, – 14-11, Бурк – 14-11, Роанн – 14-12, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Лимож – 12-14, Страсбур – 11-14, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА