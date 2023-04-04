Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Монако», «Ле-Ман» против «Виллербана»

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«Гравлин-Дюнкерк» – «Монако», «Ле-Ман» против «Виллербана»

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Ле-Ман» примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Ман – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Монако
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Sportica»
Онлайн матча

Бурк – Ле-Портель
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 21-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 16-9,  Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, Ле-Ман – 14-11, Бурк – 14-11,  Роанн – 14-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Лимож – 12-14, Страсбур – 11-14, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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