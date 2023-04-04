Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Монако», «Ле-Ман» против «Виллербана»

«Гравлин-Дюнкерк» – «Монако», «Ле-Ман» против «Виллербана»

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Гравлин-Дюнкерк» сыграет с « », «Ле-Ман» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 21-5, Метрополитан – 18-9, Виллербан – 16-9, Дижон – 16-10, Шоле – 16-10, – 14-11, – 14-11, Роанн – 14-13, Гравлин-Дюнкерк – 13-14, Лимож – 12-14, Страсбур – 11-14, Париж – 11-15, Ле-Портель – 11-15, Нантер – 11-16, Блуа – 10-17, По-Ортез – 9-17, Нанси – 9-17, Фос Прованс – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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