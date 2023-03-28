Евролига. «Анадолу Эфес» – «Милан», «Партизан» встретится с «Барселоной» и другие матчи

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Во вторник, 28 марта, в рамках 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Турецкий «Анадолу Эфес» продолжит борьбу за плей-офф во встрече с итальянским «Миланом», сербский «Партизан» встретится с испанской «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Плейтика Израиль  –  Виртус Италия
Дата проведения
28 марта, 19.00, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
28 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
28 марта, 20.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Барселона Испания
Дата проведения
28 марта, 21.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
28 марта, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-9, Реал Испания – 21-9, Барселона Испания – 20-10, Монако Франция – 20-10, Фенербахче Турция – 18-12, Партизан Сербия – 17-12, Баскония Испания – 15-15, Жальгирис – 15-15, Маккаби Израиль – 17-13, Анадолу Эфес Турция – 14-16,  Валенсия – 14-16, Црвена Звезда Сербия – 13-17, Виртус Италия – 13-17, Милан Италия – 13-16, Бавария Германия – 11-19, Виллербан Франция – 8-22, Панатинаикос Греция – 10-20, Альба Германия – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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