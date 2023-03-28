Евролига. «Анадолу Эфес» – «Милан», «Партизан» встретится с «Барселоной» и другие матчи
Во вторник, 28 марта, в рамках 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
Турецкий «Анадолу Эфес» продолжит борьбу за плей-офф во встрече с итальянским «Миланом», сербский «Партизан» встретится с испанской «Барселоной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 19.00, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 28 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 28 марта, 20.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 28 марта, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-9, Реал Испания – 21-9, Барселона Испания – 20-10, Монако Франция – 20-10, Фенербахче Турция – 18-12, Партизан Сербия – 17-12, Баскония Испания – 15-15, Жальгирис – 15-15, Маккаби Израиль – 17-13, Анадолу Эфес Турция – 14-16, Валенсия – 14-16, Црвена Звезда Сербия – 13-17, Виртус Италия – 13-17, Милан Италия – 13-16, Бавария Германия – 11-19, Виллербан Франция – 8-22, Панатинаикос Греция – 10-20, Альба Германия – 9-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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